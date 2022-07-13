İkinci başrolü 'Dal'landı

Şöhret basamaklarını yavaş yavaş çıkmayı tercih eden başarılı oyuncu Anıl Dal, ikinci başrol sinema filmini çekti.İSTANBUL (İGFA) - Oyunculuk sektöründe önemli yerlere gelmesi beklenen Anıl Dal, yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğu ilede bunu gösteriyor. İlk başrolünü “Kanlı Roman” isimli sinema filminde oynayan Anıl Dal, burada gösterdiği başarılı performans sonrası ikinci başrol filmini de çekti.

Yapımcılığını M Yapım adına Murat yontanın ve usta yönetmenler Kartal Çidamlı ile Hasan Sessiz’in birlikte çektikleri “BUHRAN” isimli korku filminde partneri Beyza Nur Yılmaz ile başarılı oyunculuğuna yeni bir imza attı. Genç oyuncu Anıl Dal “Oyunculuk dersleri aldım ama oyunculuk neymiş sette öğrendim.

Yapımcımız Murat Yontan’ın yaklaşımı ve sette yönetmenlerimiz Kartal Çidamlı ile Hasan Sessizden öğrendiklerim mesleğimde bana büyük güç oldu. Ben oyunculuğu sette yönetmenlerimden öğrendim” dedi.