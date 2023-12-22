İki ürünün seri üretimi için imzalar atıldı

Envantere girecek olan SİPER Ürün-1 ve HİSAR sistemlerinin seri üretimi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ilgili firmalar tarafından sözleşme imzalandı.ANKARA (İGFA) - Sivil Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında başlatılan "SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni" SSB'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda kara, hava ve deniz için geliştirilen platformların dünyanın dikkatini çektiğine işaret ederek, bu süreçte güncel teknolojiyi sonuna kadar kullandıklarını anlattı.

Hava savunma sistemlerinde 8-10 yıl önce yerli ve milli ürünlerin çok fazla olmadığına dikkati çeken Başkan Görgün, "Katmanlı hava sistemi göz önünde bulundurulduğunda artık her katmanda envantere giren, sahada kullanılan, yakın zamanda envantere girecek olan ürünlerimiz var. Özellikle çok alçak katmanda Kangal, Sapan, İhtar ve Gergedan gibi ürünlerimiz elektronik harp düşük irtifa ve dronlara karşı hizmet verirken yine aynı şekilde lazer entegre edilmiş ALKA sistemimiz de başarıyla hedefleri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Bir üst katmana geçtiğimizde Korkut, Sungur ve HİSAR-A sistemleri hizmete sunuldu. HİSAR-O sistemlerimiz görev yapıyor. En üst katmanda gök vatanımızın savunmasında görev alacak SİPER sistemimizin testleri yapılıyor. 2024'e hemen başlar başlamaz bu alanda faaliyet gösteren herkesin koordineli bir şekilde çalışmasıyla inşallah envantere kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, deniz kuvvetleri için de hava savunma sistemleri üzerine faaliyetler gösterdiklerine işaret ederek, Korkut sisteminin gemilere entegre edilmeye başlandığını söyledi. Görgün bu alanda da bağımlılığın ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Hava savunma sistemlerinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamanın bir mühendislik başarısı olduğunun altını çizen Görgün, hava savunma sistemiyle radarların entegre hareket etmesinin de ayrı bir çalışma gerektiğini anlattı.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLEYEREK DEVAM EDİYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Çakır füzesinin kendi alanında bir konsept olduğunu belirterek, füzenin SİHA'lardan ateşlenerek hedefi başarıyla vurduğunu anımsattı.

Hava savunma sistemlerini yerli ve milli üreten 8-9 ülke olduğuna işaret eden Görgün, "Katmanlı hava savunma sistemini yönetebilen, yani her bir katmanda ürünü yerli milli olan ülke sayısı da 5'i geçmiyor. Dolayısıyla biz emin adımlarla, doğru adımlarla ve kararlı bir şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Buradaki en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim tüm projelerimizde ortaya koyduğu irade, bizlere verdiği motivasyonla böyle başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor." dedi.