İki üniversitede değişiklik Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına yönelik kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararla birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kurulurken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.