İki teröristin teslim anları paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.ANKARA (İGFA) - Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çalışmalarını sürdüren Türk askeri, saklandığı mağaradan çıkan biri kadın iki teröristin teslim olma anlarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak" denilerek yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları." ifadeleri kullanıldı.

Videolu paylaşımda, teslim olan teröristlere Türk askerinin, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1665283839126822912