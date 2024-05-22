İki operasyonda 19 göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 19 göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri takibe aldı.

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 7 Nepal uyruklu ve 12 farklı uyruktan toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.