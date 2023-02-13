İki kurumdan koordinasyon için güç birliği

Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, deprem felaketi öncesinde ve sonrasında yaşanan sorunları tespit etmek, gerekli durumlarda sorunların çözümü için müdahil olmak ve bundan sonra yaşanabilecek felaketlere ilişkin politika oluşturulmasını sağlamak üzere bir Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.ANKARA (İGFA) - TBB ile TMMOB arasında Deprem Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Depremle ilgişli sorunlara müdahale amacıyla kurulan kurulun, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda sağduyulu bir şekilde, bilimin ve hukukun gereklerine uygun olarak tek bir merkezden sağlanan koordinasyon sayesinde, böylesine büyük çaplı bir felaket sonrasında daha etkin, işlevsel ve verimli çalışmalar yürütülmesini mümkün kılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi dolayısıyla görünür olan eksiklik ve aksaklıklar konusunda hukuki ve teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük ihtiyaç duyulduğu; depremde ortaya çıkan çok sayıda hukuki sorunla ilgili olarak gerek başvuruların yapılması gerekse yapılan başvurularla ilgili delillendirme ihtiyacı olduğu; yaşanan felaketin farklı boyutlarıyla raporlanması gerektiğinin altı çizildi.

Vatandaşları ve meslektaşları da meslek örgütlernin kurumsal kapasitesine güvenmeye, Koordinasyon Kurulu'nun uzun soluklu çalışmalarına destek olmaya davet etti.