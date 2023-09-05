İki ilde kara avcılığı durduruldu!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığının bugün itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Çanakkale ve Bilecik'teki kara avcılığı faaliyetine yönelik bilgi verdi.
Çanakkale ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ilişkin tedbir alma ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Bakan Yumaklı, "2023-2024 Av Dönemi'nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı bugün itibarıyla durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1698990193376743809
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