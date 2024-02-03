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İki grup arasında kavga: 1 yaralı
GÜNDEM 03.02.2024, 13:46
Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.Haberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Konuralp mevkiinde E.K isimli bir kişi, restoran çıkışında henüz isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından E.K, silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Yaralı E.K, restoran önünde bulunan ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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