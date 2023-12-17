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İki dev projede ilk adım

GÜNDEM 17.12.2023, 11:55
İki dev projede ilk adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli yapıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolunun ihalelerini gerçekleştirdik. İki projeye de firmalar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolunun kapalı teklif alma usulü ile yapılan ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat Şirketinin verdiğini belirterek, Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi.  Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
 
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolunun; 101 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 19 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak dedi.
  ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOL PROJEMİZ 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGÂHINDA YER ALAN ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir köprü özelliği taşıyacağını belirterek, Otoyol projemizin güzergâhı mevcut Ankara Çevre Yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağının arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yoluna bağlanacak açıklamasında bulundu.
 
Proje ile bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankaranın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılmış olacak diyen Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu da yapılması planlanan otoyol ile azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte; yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımını en aza inecek değerlendirmesini yaptı.

  ANTALYA-ALANYA OTOYOLUNUN DA İHALESİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu ayrıca, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de yapıldığını ve 3 firma arasından en düşük teklifi sunan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ihaleyi kazandığını belirtti. Projeye dair bilgiler paylaşan Uraloğlu, Proje Serik Kavşağından başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağlarının eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklının kuzeyinde Batı Kavşağında sona erecek dedi.
 
Antalya-Alanya Otoyolu Projesinde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktaran Bakan Uraloğlu, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğunu bildirildi. Projede 7 kavşağın 8 tünel, 19 viyadük bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, otoyolun Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisini de verdi.

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