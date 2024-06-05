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İki arkadaşın kavgası kanlı bitti
Düzce'de Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışan şahıslardan biri silahla vurularak hayatını kaybetti Sefer DEMİR - Haberozel com
GÜNDEM 05.06.2024, 09:47
Düzce'de Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışan şahıslardan biri silahla vurularak hayatını kaybetti. Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Ev arkadaşı oldukları öğrenilen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle S.B. isimli şahıs, tartıştığı Ö.A.’yı silahla vurup yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ö.A.'nın cansız bedeni savcının incelenmesinin ardından Düzce Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı.
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