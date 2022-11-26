İKÇÜ siyasi mesajların Z kuşağındaki etkilerini izleyecek

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından gerçekleştirilecek olan, Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Öksüz’ün yürütücüsü olduğu “Siyasi Mesajların Z Kuşağı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Beklentiler, Duygular ve Değerler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 desteği almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - Farklı demografik özelliklere ve siyasi görüşlere sahip Z kuşağı gençlerinin siyasi karar alma süreçlerindeki değerleri, duyguları ve siyasi mesaj algılarının inceleneceği proje, siyasi iletişim çalışmalarına da şık tutulacak. 2 yıl sürmesi planlanan projenin bu alanda yapılan dünyadaki en kapsamlı araştırmalarından biri olması bekleniyor. Farklı disiplinlerde bilim insanlarını buluşturan araştırmalarda, Türkiye'nin yedi bölgesinden 14 şehirde gençlerle görüşülerek siyasi eğilimlerini etkileyen unsurlar derinlemesine irdelenecek.

GENÇLER DOĞRU ANLANMALI

Araştırmalarla ilgili konuşan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Burcu Öksüz, Z kuşağının siyasi tercih ve davranışlarına ilişkin kamuoyunda çok değişik yelpazelerde yorumların olduğunu söyledi. Gençlerin doğru algılanabilmesi için çok yönlü bakış açısına gereksinim duyulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öksüz, “Bir kuşağı anlamak ve onlardan edinilen verileri doğru yorumlayabilmek çok yönlü bir bakış açısını gerektirir. Siyasi karar alma süreci, toplumsal ve kişisel pek çok faktörden etkilenir. Medya ve İletişim bölümünden Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Doç. Dr. İrem Özgören Kınlı, Psikoloji bölümünden Prof. Dr. Burcu Güler ile Sosyoloji bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Emrah Başaran’ın yer aldığı projemizde konuya çok yönlü bir bakış açısı kazandıracağız” diye konuştu.

Türkiye'nin yedi bölgesinin en yoğun nüfuslu iki şehrinde, iki yıl sürecek araştırmaların yürütüleceğini aktaran İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öksüz, projenin Z Kuşağını siyasi karar alma süreçleri açısından ortaya koyacak olan en kapsamlı araştırmalardan biri olacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Öksüz, “Farklı bölgelerde ve şehirlerde Z kuşağı gençlerini tanımak için 14 şehre gideceğiz. Gençleri yaşadıkları yerlerde görmek, şehirlerdeki sosyo-kültürel etkileri anlayabilmek açısından önemli. Edindiğimiz verilerle bölgeler ve şehirler arasındaki farkları değerlendireceğiz. Topladığımız verileri, diğer ülkelerdeki verilerle de kıyaslayacağız” diye konuştu.

Günümüzdeki siyasi mesajların Z kuşağını nasıl etkilediği sorusuna cevaplar aranacağını belirten Prof. Dr. Burcu Öksüz, seçim sonuçlarını gençlerin eğilimlerinin belirleyeceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Öksüz, “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önümüzdeki ilk seçimi ve daha sonraki seçimleri etkileyecek ve hatta belirleyecek olan Z kuşağının değerlerinin, duygularının ve beklentilerinin ne olduğunun öğrenilmesi bir kuşağın anlaşılabilmesi açısından büyük öneme sahip. Z kuşağının siyasi katılımlarında göz önünde bulundurdukları değerleri tespit etmek, önceliklerini ortaya koymak, duygularını anlamak ve siyasi mesajların sunuluş biçimlerinden nasıl etkilendiklerini saptayabilmek bir gereklilik” dedi.

Amaçlarının bir seçim araştırması olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Öksüz, gençlerin öncelik verdiği değerlerin, duyguların ve beklentilerin belirlenmesi için yola çıktıklarını kaydetti. Prof. Dr. Burcu Öksüz, “Amacımız Z kuşağının oy verdikleri veya verecekleri partileri belirlemek değildir. Biz Z kuşağının önceledikleri değerleri tespit ederek, siyasi tercih ve davranışlarına ilişkin bilimsel bir resim ortaya koyabilmek gayesiyle hareket ediyoruz. Z kuşağının siyasi katılımlarında etkili olan değerler, duygular ve beklentiler ile bu unsurların nasıl ve kimlerin etkisiyle şekillendiği sorularına yanıt vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.