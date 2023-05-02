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İKÇÜ META 01’de tasarım aşaması tamamlandı

GÜNDEM 02.05.2023, 19:12
İKÇÜ META 01’de tasarım aşaması tamamlandı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) ilk Racing Takımı, dünyanın en prestijli üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin katıldığı, İtalya’da yapılacak Uluslararası Formula Students 2024’e hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) -  Geçtiğimiz yıl makine mühendisliği öğrencilerinin kurduğu İKC-Racing, İtalya, Balocco'daki Riccardo Paletti di Varano 'de Melegari (PR) pistinde yapılacak yarışma öncesi, 700.000 TL’ lik hibe desteği sağlayan Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Şirketler Grubunun ana sponsor olmasıyla güç kazandı.

Şampiyonaya İKÇÜ-META 01 adını verdikleri araç ile katılacak ekibi ziyaret eden Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, aracın üretiminde kullanılacak 115 beygir gücünde motoru gençlere teslim etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut ev sahipliği yaptığı buluşmada, şirket Genel Müdürü Hakan Koçer, Pazarlama Satın Alma Müdürü Çağatay Durak da yer aldı.  Formula Student ATA (İtaly) için Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Levent Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Uyulan, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Güngör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Murat Esen danışmanlığında çalışan İKÇÜ’lü gençler tüm aşamaları geçerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

İTALYA’DA BİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Yönetim olarak gençlerden gelen tüm fikir ve projelerin önünü açtıklarını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Şirketler Grubundan gelen desteğin oldukça önemli bir kaynak oluşturduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akbulut, “Rektörümüz başta olmak üzere yönetim olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Teknoloji takımlarımızı desteklemek için özel bir proje tipi geliştirdik. Onlardan gelen projelerin önünü açarak destek vermeye gayret ediyoruz. İnşaat mühendisliği öğrencilerimizden oluşan bir ekibimiz ABD San Francisco’daki Deprem Dayanıklı Tasarım Yarışmasında Türkiye’yi temsil etmekte. İki takımımız da TEKNOFEST’te finallerde yarışmaya hak kazandı. IKC-Racing takımımızın da İtalya pistlerinde bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinden eminim. Meta Yıldız Şirketler Grubuna da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendileriyle diğer projelerde ve TEKNOPARK girişimimizde bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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