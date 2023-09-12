İhtiyaç sahibi ailelere 4,3 milyar TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yaptıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL’yi aştığını belirtti.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, “Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz" dedi.