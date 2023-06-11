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İhsaniye Barajı 2055'e ışık tutacak

GÜNDEM 11.06.2023, 11:26
İhsaniye Barajı 2055'e ışık tutacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel İhsaniye Barajı’nda yapımı devam eden tünel çalışmaları ve içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın, barajın devreye alınmasıyla su sorununun yaşanmayacağını belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel İhsaniye bölgesinde inşa çalışmaları 2019 yılında tamamlanan ve 2021 yılı sonu itibariyle su tutmaya başlayan İhsaniye Barajı’nda incelemelerde bulundu.

İletim hatları kapsamında yapılan tünel kazısını ve inşa çalışmaları devam eden içme suyu arıtma tesisini inceleyen Başkan Büyükakın, geçtiğimiz kış aylarında yağan yoğun kar yağışı ve yağmurlar ile yüzde 100 kapasiteye ulaşan İhsaniye Barajı’nda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İHSANİYE VE AVCIDERE BARAJI, 25 MİLYON METREKÜP SU TUTACAK”

Başkan Büyükakın,  “İlimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının sürekli bir şekilde karşılanması amacıyla stratejik planlarımızı yapıp projelerimizi hazırladık. Bu kapsamda yatırımına başladığımız en önemli projelerimizden bir tanesi de İhsaniye Barajı. İhsaniye Barajı’nda yapılan çalışmalar komplike bir proje, tek ayaklı değil. Proje kapsamında, İhsaniye ve Avcıdere Barajı’ndan Karamürsel ve Gölcük ilçelerimizin içme suyu ve kullanma suyu temini sağlanacak. 2 adet içme suyu barajı, 1 adet 100.000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 bin 750 metre tünel ve 16 bin metre uzunluğunda isale hattı yapılacak. Tünel inşaatımız ve içme suyu arıtma tesisi inşaatımız sahada yapılan çalışmalar ile hızla devam ediyor. Tünel inşaatının 360 metresi tamamlandı. İhsaniye Barajı’mızın içme suyu sistemimize dâhil edilebilmesi için 1200 mm çapında 16 bin metre uzunluğunda çelik borular ile isale hattımızın inşasını başlatıyoruz. İçme suyu temininde sürekliliği sağlamak için İhsaniye Barajı’mızın suyunu en kaliteli şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Yine aynı proje kapsamında planladığımız Avcıdere Barajı’yla birlikte içme suyu kapasitemizi toplamda 25,44 milyon metreküp arttırmış olacağız” dedi

“KARAMÜRSEL VE GÖLCÜK İLÇELERİNİN SU İHTİYACI KARŞILANACAK”

Başkan Büyükakın, “Bu yıl içerisinde iletim hatlarının yatırım programı kapsamında ihalesi yapılacak. 100 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşaatı da devam ediyor. Arıtma tesisi tamamlanınca İhsaniye Barajı ve daha sonra yapılacak olan Avcıdere Barajı’yla toplanan su, isale hatlarıyla içme suyu arıtma tesisine gelerek buradan Karamürsel, Gölcük ve gerek görüldüğünde de Başiskele ilçemizin su ihtiyacını karşılayacak. Böylece ‘2055 yılı projeksiyonunun en önemli ayaklarından biri tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“İHSANİYE BARAJI, TARIMSAL SULAMA İLE ÇİFTÇİYE BÜYÜK DESTEK OLACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sakarya Mudurnu Çayı üzerinde gövde çalışmaları tamamlanan Ballıkayalar Barajı da ‘2055 projeksiyonu’ kapsamında son derece kıymetli, bütün bunları yapmazsak gelecekte su krizi yaşamamız kaçınılmaz olur. Küresel ısınmanın getirdiği riskler ile birlikte bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor” dedi. Başkan Büyükakın, İhsaniye Barajı’nın tarımsal sulama için önemine yönelik, “İhsaniye Barajı, tarımsal sulama alanında da katkı sağlayacak. 20.240 dekar büyüklüğünde tarım alanı da sulama imkânına kavuşmuş olacak. Sadece içme suyu ihtiyacı değil, tarımsal sulama ihtiyacı da baraj ile birlikte sağlanmış olacak. Gıda güvenliği riskinin en büyük problemlerden biri olduğu zamanımızda bunun da gıda arzının sağlanması anlamında çiftçiye büyük bir destek olacağı çok açık” ifadesini kullandı.

PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ 2,5 MİLYAR TL

Başkan Büyükakın, “Çeşmeden içilebilir kalitede su akarken yokluğu fark edilmiyor ama bunun arkasında inanılmaz bir çaba var. Bu açıdan burada yapılan yatırım çok önemli. Bu vizyoner çalışmaları için Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi. İhsaniye Barajı’na ayrılan bütçe için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na da teşekkür eden Başkan Tahir Büyükakın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bu projelere yatırım bütçesi ayırması, bizim elimizi son derece rahatlatıyor. Kocaeli Büyükşehir’in yatırım için ayırdığı bütçe 9 milyar TL, bu projenin toplam maliyeti 2,5 milyar TL. Yani bu projenin yatırım bedeli Büyükşehir’in yatırım bütçesinin 3’te biri büyüklüğünde. Ben bu anlamda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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