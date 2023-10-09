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İhbara giden polis memuru şehit oldu
GÜNDEM 09.10.2023, 11:45
İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden ekibe açılan ateş sonucu polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru Cihat Ermiş, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, taziye mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
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