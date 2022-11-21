İHA, SİHA ve İKU'lar teröristlerin ensesinde

Kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, İHA, SİHA ve İKU'ların da etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçe sunumundan derlenen bilgilerine göre İHA, SİHA ve İKU'lar yılbaşından 15 Kasım'a kadar 42 bin 285 saat uçuş yaptı.

İHA, SİHA ve İKU'larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi.

İHA, SİHA ve İKU'ların desteğiyle bugüne kadar bin 631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirilirken, 536 sığınak saptandı.

306 MİNİ İHA DRONE DAHA ALINACAK

Bakanlık'tan alınan bilgilere göre 52'si silahlı 107 İHA ve İKU envanterde bulunduğu kaydedilirken, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunduğu, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlandığı kaydedildi.



Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de 2023 yılında 1 İKU'nun daha eklenmesi bekleniyor.