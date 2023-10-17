İGF’den İsrail’in Gazze katliamına sert tepki

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, İsrail’in Gazze’ye beyaz fosfor bombası ile gerçekleştirdiği başta gazeteciler olmak üzere sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını kınayarak barışın ivedilikle gelmesini istedi.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamları kınadı.

“İSRAİL, ŞİDDET VE KATLİAMA BİRAN ÖNCE SON VERMELİDİR”

Dün 7 gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’de uyguladığı şiddet ve katliamın en acımasız yönünü tüm dünyanın gördüğünü ifade eden Başkan Demir, “Hayatını kaybeden meslektaşlarımız başta olmak üzere Filistin vatandaşlarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddet ve katliamını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in beyaz fosfor bombası kullanarak sivillere yönelik yaptığı katliama tüm dünya ülkeleri gereken tepkiyi göstermelidir. Başta gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere sivillere yönelik yapılan şiddet ve katliama karşı tüm dünya ülkelerini göreve çağırıyoruz. Yaşanan şiddeti dünyaya göstermek amacıyla yayın yapan meslektaşlarımızın can güvenliği de hiçe sayılmaktadır. İsrail Hükümeti, şiddet ve katliama biran önce son vermelidir.” dedi.

“KAHRAMAN MESLEKTAŞLARIMIZA ŞİDDETİ KINIYORUZ”

Gazetecilik mesleğinin hayatın her alanında zor olduğunu, bunun en iyi göstergesinin savaş ortamında yapılan gazetecilik olduğunun altını çizen Mesut Demir, “Mesleğini korkmadan yapmaya çalışan gazetecilere, haber kuruluşlarına şiddet uygulayan İsrail askerlerinin bu tutumdan vazgeçmesi kaçınılmazdır. İsrail’in bu tutumuna destek veren ülkeleri de kınıyoruz. Ortadoğu’da farklı emelleri olanların barışa gölge düşürmesine vicdani duyguları ağır basan ülkelerin izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Yaşanan katliam ve şiddeti dünyaya duyurmak isteyen, görevini korkmadan canını tehlikeye atarak gerçekleştirmeye çalışan meslektaşlarımızın gerekli güvenlik tedbirlerini alarak saha çalışmalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.