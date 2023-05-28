İGF üyesi medyalarda kesintisiz ortak canlı yayın saat 17'de başlıyor

Türkiye'nin 13. Cumhurharbaşkanını belirleyeceği seçim heyecanı, İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla İGF Haber Ajansı üyesi tüm medyalarda saat 17.00'den itibaren kesintisiz sürecek özel canlı yayınla internet ekranlarında yaşanacak.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Anadolu’nun güçlü rüzgarını alarak 7’li Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na önemli fark atmıştı. Erdoğan yüzde 49,5 alırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9’da kalmıştı. Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,2’sini alınca seçimler ikinci tura kalmıştı.

Bugün 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere ikinci tur seçimleri için Türkiye yeniden sandık başına gitmeye devam ediyor.

İGF TV, Herkes Duysun TV ve İGFA üyesi tüm medyalar aracılığıyla yapılacak Seçim 2023 Özel Yayını'nda; Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla paylaşılacak veriler, sandıkların açılıp yayın yasağının kalkmasıyla anlık olarak iletilmeye başlanacak.

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, İGFA Haber Koordinatörü Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte stüdyodan sandık sonuçları ve seçim gündemini yorumlarken, Herkes Duysun TV programcıları Merve Özdemir Çevik ile Herkes Duysun Genel Müdürü Nesrin Gülen siyasi partilerden stüdyoya bağlantılarla sahanın nabzını tutacak.

İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla Youtube ve Facebook sayfalarımızın yanı sıra internet sitemizden saat 17.00'dan itibaren seçim özel yayınımızı takip etmek için bizden ayrılmayın.

https://twitter.com/AjansIgf/status/1662707495469563905