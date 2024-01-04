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İGF Haber Ajansı (İGFA) 3 yaşında

GÜNDEM 04.01.2024, 11:28
İGF Haber Ajansı (İGFA) 3 yaşında

İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) bünyesinde 4 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan ve yeni medya düzenine geçişi hızlandırmaya aracılık eden İGF Haber Ajansı (İGFA) ile İGF Reklam Ajansı 3 yaşında…BURSA (İGFA) – Merkezi Bursa’da olan 2020 yılında kurulan İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun 8 aylık çalışması ile filizlenen kısa adı İGFA olarak yayın hayatına başlayan İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ile birlikte üçüncü yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

İnternet medyalarına nefes aldırmayı hedefleyen ve kısa sürede aldığı yolla yeni medya düzeninin öncüsü olan İGF; yayına başladığı ilk günden bu yana hiçbir kişi ya da kuruluşun tarafı olmadan yoluna devam ediyor.

ÖZEL YAZILIMLA 81 İL VE 5 ÜLKEDE İGF ÜYESİ MEDYALARA SERVİS

“Haber paylaşınca güzel” mottosuyla her görüşe saygılı olacak şekilde haberlere yer veren, internet medyalarının yapmış olduğu özel haberleri, kamu kurum kuruluşları ile özel firmaların basın bültenlerini hazırlanan yazılım sistemi ile aynı anda igfhaber.com ve 81 il ile 5 ülkede yayın yapan internet medyalarına servis eden İGFA; İGF Reklam Ajansı aracılığıyla da alınan reklamları yine internet medyalarında belirlenen banner alanlarda dönüşümlü olarak yayımlıyor.

İnternet haber sitelerinin sıkıntılarını gidermek için İGF projelerini hayata geçirdiklerini belirten İGF Genel Başkanı Mesut Demir, söz konusu yasa açığını gidermek için federasyon olarak hazırladıkları İGF Haber Ajansı ve İGF Reklam Ajansı projelerinde üç yılı başarılı şekilde geride bıraktıklarını kaydetti. Demir, ülke genelinde büyük beğeni toplayan İGFA’nın medyalara haber içeriği anlamında nefes almasını sağladıklarını söyledi.  Demir, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu’nun yönetmeliklerindeki şartların da hafifletilmesi yönünde İGF olarak girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

“HABER AJANSI KURAN İLK VE TEK FEDERASYONUZ”

Cumhuriyet tarihinde haber ajansı kuran ilk ve tek federasyon olduklarının altını çizen Genel Başkan Mesut Demir, yurtdışı yapılanması ile ilgili de bilgi verdi. Almanya, Azerbaycan, KKTC ile Belçika ve İngiltere’de de İGFA temsilcilerinin varlığına vurgu yapan Demir, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Demir, projede emeği geçen başta İnternet Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile İGFA ailesine, üye dernek, cemiyet başkanları ve İl Temsilcilerine ve bu projeye inanarak tam destek veren internet medyaları ile reklamveren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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