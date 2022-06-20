İGF Genel Başkanı Mesut Demir; “Yeni düzenleme gazeteleri ve gazeteciliği sonlandırmayacak, aksine ömürlerini uzatacak”

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF), internet gazeteciliği yasası olarak bilinen basın kanununda bazı maddelerinde değişiklik ile ilgili Meclis komisyonlarından geçen kanun teklifi ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu adına Genel Başkan Mesut Demir, internet gazeteciliği yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ YASASI, GAZETELER İÇİN BİR CAN SİMİDİR”

İnternet gazeteciliği yasası olarak bilinen basın kanununda bazı maddelerinde değişiklik ile ilgili Meclis komisyonlarından geçen kanun teklifinin genel anlamda ülkenin ve medyanın geleceğine yön vereceğini belirtilen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, “İnternet gazeteciliği yasası ile ilgili kanun teklifi TBMM'de önce Dijital Mecralar Komisyonu'nda, ardından Adalet Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilmişti. 15 yıldan buyana çıkarılması beklenen internet gazeteciliği yasası, günümüz şartlarında hem yazılı medya, hem de internet medyaları açısından büyük önem taşımaktadır. Anadolu illerinde yayın yapan gazeteler, döviz kurlarının yükselmesi, baskı maliyetleri ve personel giderleri nedeniyle ekonomik güçlük çekmektedir. İnternet Gazeteciliği Yasası, gazeteler için bir can simidir. İlan gelirlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının reklam ve ilanları, belediye meclis kararları, belediye banner ve advatorial reklamlarının basın İlan Kurumu aracılığıyla verilecek olması, ilan pastasının büyümesini sağlayacaktır. İGF üyesi yaklaşık bin 600 civarında medya bulunmakta, bu medyaların yüzde 60’i yazılı medya, yüzde 30’ı kurumsal internet medyası, yüzde 10’u görsel medyadan oluşmaktadır. Dolayısıyla internet medyaları kadar gazetelerin haklarını korumak için de mücadele etmekteyiz” denildi.

“GAZETECİLER ÖZLÜK HAKLARINA KAVUŞACAK”

İnternet gazeteciliği yasasının medya sektöründe çağ atlatacağını vurgulayan Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Teknolojinin hızla ilerlediği, metaverse ile yeni atılımların konuşulduğu günümüzde internet gazeteciliği yasasına karşı durmak, medya sektörüne kötülük yapmak anlamına gelmektedir. Basın Kanunu’nda öngörülen değişikler neler getiriyor? Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na geliyor.

Her şeyden önce Basın Yasası ile internet haber siteleri hukuki statü elde edecek. Basın İlan Kurumu nezdinde ‘Süreli Yayın’ sayılacak haber sitelerinde çalışanlar, basın kartı, basın iş sözleşmesi, sigorta, fazla mesai, yıllık ve haftalık izin gibi yıllardır mahrum kaldıkları özlük haklarına kavuşacak. Bir anlamda çalışanların özlük hakları, güvence altına da alınmış olacak. Çoğunluğu yazılı ve görüntülü basında istihdam edilemediği için işsiz kalan, kurdukları haber siteleri ile geçim mücadelesi veren gazeteciler, fiiliyatta sürdürdükleri mesleklerine ve unvanlarına resmiyette de kavuşacak. İnternet gazetecilerinin akreditasyon uygulanan alanlara girişleri ve özgün içerik üretebilmeleri kolaylaşacak.”

“YENİ DÜZENLEME GAZETELERİ VE GAZETECİLİĞİ SONLANDIRMAYACAK, AKSİNE ÖMÜRLERİNİ UZATACAK”

Süreli Yayın kapsamına alınan ve yönetmelikle belirlenecek ölçütleri taşıyan haber sitelerinin

Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlayacakları resmi ilan ve reklamlar ile ilave gelir elde edeceğinin altını çizen İGF Genel Başkanı Demir, “Bu kazanç; yatırım, istihdam ve vergi kazancı olarak geri dönecek. Ekonomik bağlılıklar azalacak ve haber özgürlüğü artacak. Böylece sadece haber sitelerinin değil, dijital mecranın büyük bir bölümünün her anlamda hukuki zemine oturtulması sağlanacak. Diğer taraftan resmi ilan ve reklamlar daha çok kişiye ulaşacak, özelikle kamuya ait ilanlarda şeffaflık sağlanarak ve rekabet artırılacak. Vatandaş ise, kamu hizmetlerinden etkili bir şekilde haberdar olacak. Kanun Teklifi ile Meclis’e getirilen yeni düzenleme gazeteleri ve gazeteciliği sonlandırmayacak, aksine ömürlerini uzatacak, hatta yaşatacak. Gazeteler, sahip oldukları haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayarak yeni gelir elde edecek. Diğer taraftan günümüzün koşullarına ve toplumun beklentine uygun gazetecilik faaliyeti, yazılı basının yanında yeni mecra üzerinden de nitelikli şekilde sürdürülecek” ifadelerini kullandı.

“‘MERDİVEN ALTI’ DİYE TABİR EDİLEN HABER SİTELERİ AYIKLANIYOR”

Yazılı gazetelerin düne kadar icra ilanlarını tümüyle kaybetme tehlikesi yaşadığına dikkat çeken Demir, “Kapanma tehlikesiyle yüzleşecek olan yazılı basın, yeni düzenleme ile icra ilanlarının mecrası olmayı sürdürüyor. Önceki düzenlemede, sadece ‘gazetede ilan edilmesine dair karar’ alınması halinde yayınlanan icra ilanlarının yayını, yeni düzenleme ile gazete veya haber sitesinde yayınlanması zorunluluk haline getiriliyor. Bu, bir anlamda yayınlanacak toplam ilan sayısı ve yayın bedelinin ciddi oranda artacağı anlamına geliyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin yaygınlaşması ve düşük yayın maliyeti nedeniyle binlerce internet sitesi kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Sahibi, adresi ve editör kullanıcıları bilinmeyen bazı siteler üzerinden dezenformasyon, tehdit, şantaj, haksız kazanç gibi ceza kanunlarımıza ve Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayınlar yapılırken, kamu kurum ve kuruluşları, temsilcileri ile bireyler töhmet altında bırakılıyor. Bundan en büyük zararı yine gerçek gazetecilik yapan haber siteleri görüyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile ‘merdiven altı’ diye tabir edilen haber siteleri ayıklanıyor, haber sitelerinin Basın Ahlak Esasları kapsamında yayın yapmaları teşvik ediliyor. Her şeyden önemlisi haber siteleri için cevap ve düzeltme metnini yayınlamak, tıpkı yazılı basında olduğu gibi zorunlu hale getiriliyor” şeklinde belirtti.

“YASANIN GEÇTİĞİ GÜNÜ ‘İNTERNET GAZETECİLİĞİ GÜNÜ’ İLAN EDECEĞİZ VE HER YIL BAYRAM OLARAK KUTLAYACAĞIZ”

Demir, yıllardır ötelenen, komisyonlarda görüşülmeden geri çekilen internet gazeteciliği yasasının Meclis Genel Kurul’da ‘evet’ oyu ile geçirilmesinin tüm milletvekillerinin boynunun borcu olduğuna vurgu yaparak, “İGF olarak tüm üyelerimizin ve medyalarımızın haklarını sonuna kadar savunacağımızı, bu hakların internet gazeteciliği yasası ve basın meslek odası ile mümkün olacağını belirtiyoruz. İGF olarak internet gazeteciliği yasasından sonra basın meslek odası ile ilgili adımları da atacağız. İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu olarak İnternet Gazeteciliği Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’ndan geçtiği günü ‘İnternet Gazeteciliği Günü’ olarak ilan edeceğiz ve her yıl bu günü bayram olarak kutlayacağız. İlgili kanun teklifinin medya camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.