İGF Genel Başkanı Demir’den Cavit Erkılınç’a ziyaret

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı ziyaret etti. İGF Genel Başkanı Demir, “Yapılan ve yapılacak olan algı operasyonuna medyalarımız kulak tıkamalı, ekonomik koşullarda yaşanan sıkıntılara son verecek basın kanununda değişikliği öngören kanun teklifine destek olmaya çağırıyorum” dedi.

İSTANBUL (İGFA) – İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı makamında ziyaret etti.

BİK Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyaretle ilgili Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir’le dijital alandaki gelişmelerin gazeteciliğe etkileri ve planlanan yasal düzenlemeler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“ALGI OPERASYONUNA MEDYALARIMIZ KULAK TIKAMALI”

İGF Genel Başkanı Mesut Demir ise, basın kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili kanun teklifinin ekim ayında TBMM Genel Kurul’a geleceğini belirterek, “İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak üye tüm medyalarımızla bu kanun teklifinin çıkarılması için mücadelemizi vereceğiz. Ülkenin belinde kambur olan ve yıllardır çıkarılmayan yasanın önünde engel olmak, medya sektörünün ve ülkemizin geleceğine darbe vurmaktır. Üye medyalarımızda bir çoğu Anadolu illerinde yayın yapan baskılı gazetelerdir. Artık baskılı gazeteler, kağıt ve baskı maliyetlerinden dolayı gazete çıkartmak istememektedir. Bu kanun teklifiyle birlikte baskı maliyetleri medyalarımızın cebinde kalacaktır. Yapılan ve yapılacak olan algı operasyonuna medyalarımız kulak tıkamalı, ekonomik koşullarda yaşanan sıkıntılara son verecek bu kanun teklifine destek olmaya çağırıyorum. Bu vesileyle planlanan yasal düzenlemeler ile ilgili istişarelerde bulunduğumuz Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi.