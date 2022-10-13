İGF'den KGK'ya 3. yaş ziyareti

58 ülke ve 81 ilde temsilcisi olan uluslararası basın meslek örgütü olarak 3'üncü yaşını kutlayan Mehmet Ali Dim Genel Başkanlığı'ndaki Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'ni İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayıyla 3335 sayılı yasaya göre uluslararası birlik statüsüyle kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) yönetim kurulu tarafından Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

“58 ÜLKE, 81 İLDE ÖRGÜTLENDİK”

Genel Başkanlığı’nı Mehmet Ali Dim’in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi’nde, kuruluş amacı ve misyonuna uygun olarak, başkent Ankara’da genel merkez ve İstanbul’da ofis açarak ve Türkiye’nin geri kalan 79 ili ile dünyanın 58 ülkesine temsilci atayarak kısa sürede yerel ve küresel ölçekli yapılanmasını büyük ölçüde gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

3’üncü yıl dolayısıyla yazılı açıklama yapan KGK Yönetimi, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki ülkelerde bugün KGK temsilcileri olduğunu belirterek, “Her bir temsilci ülkemizin fahri elçisi konumundadır. Hem sektör adına, hem ülkemiz adına lobi çalışması yapıyor. Ülkemizin her alanda haklılığını ve barışçıl dış politikasını kendi memleketlerinde anlatıyorlar ve kamuoyu oluşturuyorlar” denildi.

KISA SÜREDE BÜYÜK YOL KAT ETTİK

KGK’nin basın meslek örgütü olmanın yanında, önemli bir misyonunun kamu diplomasisi yapmak olduğu vurgulanan yazılı açıklamada, bugüne kadar sürdürülen çalışmalardan da bahsedildi. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davası Karabağ’da yaşananların dış kamuoyuna duyurulmasında aktif rol alındığı belirtilen açıklamada, “KGK öncülüğünde Türkiye’deki yabancı gazete, televizyon ve ajans temsilcileri defalarca gruplar halinde bölgeye götürüldü. Bu sayede, Ermenistan’ın bölge insanı ve kültür varlıklarına karşı acımasız tutumunu yerinde gördüler” ifadeleri kullanıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Kazakistan ve Gürcistan’dan gelen meslektaşlarını ağırlarken Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlandığı ifade edildi. “Yabancı konukları sadece ülkenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret değil, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki haklı davaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı" denilen açıklamada, söz konusu temasların turistik gezinin ötesinde Türkiye için tehdit oluşturan her türlü terör örgütünün anlatılması açısından da fırsat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde mesleki konulara, yurt dışında ise kamu diplomasisine katkı sağlayan faaliyetlere ağırlık veren konseyimizin çalışmalarına ve gelecek vizyonuna katkı sağlayan tüm üyelerimiz başta olmak üzere, kamu diplomasisine yönelik çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkür edildi.

İGF'DEN KGK'YA 3. YAŞ ZİYARETİ

Öte yandan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi ve İnternet Gazeteciliği Yasası" olarak bilinen TBMM'de görüşmeleri devam eden Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Ankara'da bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'i makamında ziyaret ederek, kuruluş yıldönümlerini kutladı.

İGF Kurumsal İletişim Müdürü Sevil Şaru'nun da hazır bulunduğu ziyarette Genel Başkan Mesut Demir, kısa sürede yerel ve küresel ölçekli yapılanmasını tamamlayan konseyin varlığının nice yıllar sürmesini temenni ederek, başarılı çalışmalarında kolaylıklar diledi.