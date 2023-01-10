İGF'den BİK yönetmelik taslağı ile ilgili açıklama... BİK, İGF'nin önerilerini dikkate almalı

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Basın İlan Kurumu (BİK)’nun internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik taslağının İGF önerileri çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' ve 'internet gazeteciliği yasası' olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği" süreciyle ilgili bilgi veren İGF Genel Başkanı Mesut Demir, federasyon yönetim kurulu ve üyeleri olarak 15 yıldan buyana umutla beklenen yasanın çıkması için uzun soluklu bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasi partilerle görüşmeler sağladıklarını kaydeden Genel Başkan Demir, “İnternet medyalarını temsil eden meslek örgütü olarak yasaya tek destek veren kurum olduk. Nitekim, yasa meclisten geçerek yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere yasanın çıkarılmasında emeği olan emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“ANADOLU İLLERİNDE YAYIN YAPAN İNTERNET MEDYALARINI, GÜNLÜK 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAKİP ETMEKTEDİR”

Yasa ile birlikte internet haber sitelerine Basın İlan Kurumu tarafından verilecek resmi ilanlarla ilgili yönetmelik taslağının 13 Ocak’ta BİK Genel Kurulu’nda görüşüleceğini hatırlatan Mesut Demir, “Dijitalleşen dünyada Türkiye’de medya internet gazeteciliği yasası ile çağ atlamıştır. Anadolu illerinde yayın yapan internet medyalarının gücü tartışılmaz. Vatandaşlar, haberleri bulundukları illerdeki internet medyalarından cep telefonlarıyla anında takip etmektedir. Haberlerin internet medyalarından okunma oranı yüzde 98’dir. Anadolu illerinde yayın yapan internet haber sitelerinin günlük ziyaretçi sayıları 35 milyonun üzerindedir. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyeleri’nin, internet haber sitelerinin resmi ilanları yayınlama kriterleriyle ilgili yönetmelik değişikliğini bu çerçevede değerlendirmesini istiyoruz. Belirtilen taslaktaki 3 madde internet medyalarını zorlamaktadır. İnternet medyalarında çalışan kadro sayısının düşürülmesi, 24 aylık bekleme süresinin şartları taşıyan internet haber siteleri için geriye çekilmesi, tekil ziyaretçi sayısının il nüfusuna göre makul rakamlara düşürülmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Ekonomik şartların tüm sektörlerde olduğu gibi internet medyalarını da ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, bir gazetecinin internet medyasına aylık maliyeti 13 bin lira civarında olduğunu, asgari çalışan sayısının buna göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“BİK GENEL KURULU’NDA İGF’NİN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINMALI”

İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun Basın İlan Kurumu resmi ilan alma yönetmeliği ile ilgili önerilerinin hem BİK, hem kamu, hem de internet medyaları yararına olacağının altını çizen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun 81 ilde üye dernekleri ve temsilcilikleri, 5 ülkede temsilcilikleri, bünyesinde 1400’ün üzerinde internet medyası üyesi bulunan bir meslek kuruluşu olduğuna vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün internet medyaları ve İGF üyeleri için her yıl bir bayram havasında kutlandığını belirten Demir, çıkarılan internet gazeteciliği yasası ile internet medyalarında çalışan meslektaşların özlük haklarına kavuşmasının 10 Ocak’a ayrı bir anlam kattığını söyledi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, üye medyaların haklarını sonuna kadar koruyacağını belirten Demir, 13 Ocak’ta BİK Genel Kurulu’nda görüşülecek olan internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik taslağının İGF önerileri çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, İGF’nin taslağa ilişkin önerilerini bir kez daha yineledi.

RESMİ İLAN VERİLECEK İNTERNET HABER SİTELERİNDE KRİTERLER NE OLMALI?

1.İnternet haber siteleri, vergi levhası, işyeri ruhsatlı firma adresi, künye ve iletişim bilgileri, server sağlayıcı firma bilgileri olmalıdır. Resmi ilan alabilmek için Basın İlan Kurumu’na başvuracak olan haber siteleri, Basın Savcılığı Mevkute Beyannamesi alındı belgesi, vergi levhası, SGK onaylı sigorta dökümleri, işyeri ruhsatlı kira sözleşmesi, server sağlayıcı şirket sözleşmesi, haber ajansı sözleşmesi, Google Analytics aylık raporu belgelerini temin etme zorunluluğu getirilmelidir.

2.Resmi ilan alacak internet haber sitelerinde asgari basın iş koluna göre sigortalı çalışan sayısı, nüfusa oranla belirlenmelidir.

Buna göre, Nüfusu 2 bin ile 100 bin arası olan il ve ilçelerde en az 1 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 100 bin ile 500 bin arası olan il ve ilçelerde en az 2 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 500 bin ile 1,5 milyon arası olan il ve ilçelerde en az 3 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 1,5 milyon ile 3,5 milyon arası olan il ve ilçelerde en az 4 basın iş koluna göre sigortalı çalışan,

Nüfusu 3,5 milyondan fazla olan il ve ilçelerde en az 5 basın iş koluna göre sigortalı çalışan olmalıdır.

3.İnternet haber sitelerinde yerel ve ulusal kavramı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü, haber sitelerinde yayınlanan bir haber, sadece yayın merkezi olan il ya da ilçede değil, dünyanın bir ucundaki ülkeden dahi okunabilmektedir.

4.Resmi ilan alacak haber siteleri, günde en az 5 özel haber yayınlamalıdır. Bu kriter, aynı zamanda haber sitesinin muhabir çalıştırma zorunluluğunu da beraberinde getirecektir.

5.İnternet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilanlarından faydalanması için geçmişe dönük en az 1 yıllık yayın süresi şartı istenmelidir. Bu şartı taşımayan haber siteleri için bekleme süresi 24 ay olarak belirlenmelidir.

6. Resmi ilan alacak haber siteleri, en az bir haber ajansına üye olması kriterlerden biri olmalıdır. Bir haber sitesi, günde en az 100 haber yayınlama zorunluluğu getirilmeli, sitenin gün içerisinde güncelliğini de koruması şartı yer almalıdır.

7. Basın İlan Kurumu’nun ilan bütçesi arttırılmalıdır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının duyuru, ilan ve reklamları BİK aracılığıyla internet medyalarında yayınlanmalıdır. Belediyelerin meclis kararları ve internet haber sitelerine verdikleri tanıtım bütçesi Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları, ilan, duyuru ve banner reklamlarını, akredite olmayan haber sitelerine vermemelidir.

8.Basın İlan Kurumu tarafından internet haber sitelerine verilecek olan ilanların reklam görüntülenme rakamları, bağlı bulunduğu il ya da ilçenin nüfusuna oranla kriter olarak belirlenmelidir. Örneğin; Nüfusu 2 bin ile 100 bin arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 3.000,

Nüfusu 100 bin ile 500 bin arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 10.000,

Nüfusu 500 bin ile 1,5 milyon arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 30.000,

Nüfusu 1,5 milyon ile 3,5 milyon arası olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 50.000,

Nüfusu 3,5 milyondan fazla olan il ve ilçelerde sayfa görüntülenme rakamı en az 100.000 olmalıdır.