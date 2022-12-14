Iğdır hududunda 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Iğdır'da 5. Hudut Alay Komutanlığı'nın arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 32 kilogram metamfetamin ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Hudutlardaki mücadele etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hudut Kartalları'nın Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdiğini duyurdu.