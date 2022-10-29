İGA İstanbul Havalimanı’ndan 50 dilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İGA İstanbul Havalimanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı terminalde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne özel hazırlanan #CumhuriyetAnonsu isimli reklam filmi yayına girerken, 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edildi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden ve en yoğun havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için hazırladığı reklam filmini 4’üncü yaş gününde, 28 Ekim tarihi itibarıyla dijital-sosyal medya mecralarında yayınlamaya başladı. Digimeb firmasının imzasını taşıyan reklam filmi, #CumhuriyetAnonsu etiketiyle yayına alındı.

Reklam filminde 28 Ekim 1923’e, yani Cumhuriyet’in ilanından bir gün öncesine vurgu yapıldı. “Bundan tam 99 yıl önce, 28 Ekim günü bir anons yapıldı. Bu anonsla doğdu Cumhuriyet. Bundan daha özel bir anons var mı dünyada?” cümleleri yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı terminalinde gün boyunca 50 dile çevrilen “Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” mesajı yankılandı.

Bununla beraber 29 Ekim Cumartesi günü, İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı özel programına ev sahipliği yaptı. Senfonic Project (İGABAND) isimli 35 kişilik bir müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası & Solistler Geçidi ziyaretçilere bayramın ruhuna yakışır bir müzik performansı sunarken; Yasin Ark ve DJ performansı da İGA İstanbul Havalimanı misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca iç hatlar ve dış hatlarda dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisiklet ile Türk bayrağı ve Cumhuriyet gazetesi dağıtırken, İGA İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet’in 99’uncu yılı ve İGA’nın 4’üncü doğum günü doyasıya kutlandı.