Son Dakika

İGA İstanbul Havalimanı’ndan 50 dilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNDEM 29.10.2022, 10:07
İGA İstanbul Havalimanı’ndan 50 dilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İGA İstanbul Havalimanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı terminalde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne özel hazırlanan #CumhuriyetAnonsu isimli reklam filmi yayına girerken, 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edildi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden ve en yoğun havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için hazırladığı reklam filmini 4’üncü yaş gününde, 28 Ekim tarihi itibarıyla dijital-sosyal medya mecralarında yayınlamaya başladı. Digimeb firmasının imzasını taşıyan reklam filmi, #CumhuriyetAnonsu etiketiyle yayına alındı.

Reklam filminde 28 Ekim 1923’e, yani Cumhuriyet’in ilanından bir gün öncesine vurgu yapıldı. “Bundan tam 99 yıl önce, 28 Ekim günü bir anons yapıldı. Bu anonsla doğdu Cumhuriyet. Bundan daha özel bir anons var mı dünyada?” cümleleri yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı terminalinde gün boyunca 50 dile çevrilen “Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” mesajı yankılandı.

Bununla beraber 29 Ekim Cumartesi günü, İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı özel programına ev sahipliği yaptı. Senfonic Project (İGABAND) isimli 35 kişilik bir müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası & Solistler Geçidi ziyaretçilere bayramın ruhuna yakışır bir müzik performansı sunarken; Yasin Ark ve DJ performansı da İGA İstanbul Havalimanı misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca iç hatlar ve dış hatlarda dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisiklet ile Türk bayrağı ve Cumhuriyet gazetesi dağıtırken, İGA İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet’in 99’uncu yılı ve İGA’nın 4’üncü doğum günü doyasıya kutlandı.

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4