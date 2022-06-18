İGA İstanbul Havalimanı'na 5 yıldızlı pekiyi

Aldığı uluslararası ödüllerle dünya havacılık sahnesinde emin adımlarla yükselen İGA İstanbul Havalimanı, en önemli havacılık kuruluşları arasında gösterilen Skytrax’in değerlendirmesine göre 2020 yılında kazandığı “5 Yıldızlı Havalimanı” ödülünü bu yıl da kazanarak başarısını tescillemiş oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, son dönemde almış olduğu uluslararası ödüllerle Türk havacılığının gururu olmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki başarısını tekrar ederek “Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı” ödülünü bu yıl da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İGA İstanbul Havalimanı, “2022 World Airport Awards” kapsamında da Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdı. İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde de büyük bir ilerleme kaydererek 8. sırada yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından “5 Yıldızlı Havalimanı” olarak 2020 ve 2022 yıllarında tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırarak üç ödülün sahibi oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Haziran 2022, Perşembe günü, Passenger Terminal EXPO etkinliği kapsamında düzenlenen ödül törenine katılarak İGA İstanbul Havalimanı’nın ikinci kez 5 Yıldız’la tescillenmesi ve üç büyük ödüle lâyık görülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Ersin İnankul; “İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyoruz. Henüz çok genç bir kurum olmamıza karşın, yolcularımıza sağldığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu" dedi.