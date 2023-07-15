İGA İstanbul Havalimanı Kulesi kırmızı beyaz olacak

İGA İstanbul Havalimanı, Türk milletinin 15 Temmuz zaferini bu yıl da çeşitli etkinliklerle anıyor.İSTANBUL (İGFA) - Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde kırmızı-beyaz ışıklandırma ile aydınlatılarak Türk Bayrağı’nın renklerine bürünecek. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” isimli 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, havacılık alanında bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, millî değerlerine de sahip çıkmayı sürdürüyor ve bu yıl da 15 Temmuz’u özel etkinliklerle anıyor. Türk milletinin şanlı demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı’nın renkleri yansıtılacak.