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İFM ile İTÜ'den finansal iş birliği

GÜNDEM 30.12.2023, 14:00
İFM ile İTÜ'den finansal iş birliği

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) finans sektöründeki bilgi teknolojileriyle ilgili işbirliği yaptı. Protokol, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi bilgi teknolojileri ve derinlemesine analiz çalışmaları için İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliğine gitti. İFM’ de gerçekleşen protokol imza törenine İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı. 

İmzalanan protokol kapsamında, İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ve araştırma yetkinliği ile İstanbul Finans Merkezi’nin sektörel deneyimini bir araya getirerek, finans alanında bilgi teknolojileri üzerine derinlemesine pazar analizlerinin yapılması öngörülüyor. Yapılacak analizler, İTÜ akademisyenleri tarafından hazırlanacak ve finans sektöründeki bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri, mevcut durumu ve gelecek trendleri içerecek. Analizler her 3-4 ayda bir İstanbul Finans Merkezi tarafından ücretsiz olarak kamu erişimine açılacak.

Protokol, ayrıca, İTÜ öğrencilerine İstanbul Finans Merkezi’nde staj yapma imkânı da sağlayacak. İstanbul Finans Merkezi, kendisi tarafından belirlenecek sayıda İTÜ öğrencisi için staj ve aday mühendislik olanakları sağlamaya gayret edecek. Bu sayede, ülkemizde bilgi teknolojileri alanında uzmanların yetiştirilmesine destek olunması; sektördeki ihtiyaçların daha iyi anlaşılması ve çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokolün imza töreninde konuşan İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, konuşmasında İstanbul Finans Merkezi'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Küresel bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Erdem şunları söyledi: “İstanbul Finans Merkezi olarak, ana amacımız; çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemini oluşturmak. Bu ana amacı gerçekleştirebilmek adına üç temel hedefimizi belirtmek isterim. Öncelikle, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza odaklanmaktayız. Bir diğer hedefimiz olan finansal piyasalarımızın ve ürünlerimizin derinleşmesini oldukça önemsiyoruz. İFM'nin tüm katılımcılarına yeni iş ve yatırım fırsatları sunmayı da önemli bir hedef olarak görmekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla bir araya gelerek var olan pastayı daha da büyütmeyi ve Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay almasını sağlayacağız.”

İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin önemine dikkat çeken İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, “İFM uluslararası ticaret merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli varlıklarından biri olan nitelikli insan kaynağımızı daha da artırmak adına İFM’de uluslararası tecrübeye sahip personellerin istihdamı için çeşitli avantajlar tanımlanmıştır. Bu teşvik kaleminin ana amacı hem tersine beyin göçünü özendirmek hem de nitelikli uluslararası iş gücünü ülkemize çekmektir. Bilgi teknolojilerinin finans sektöründe oynadığı kritik rolün farkındayız. Bu nedenle, bu alanda ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol, hem sektörümüzün hem de ülkemizin bilgi teknolojileri alanında rekabet gücünü artırarak yenilikçi ve katma değerli çözümler üretmemize imkân sağlayacaktır. Ayrıca, İTÜ öğrencilerine staj ve aday mühendislik fırsatları sunarak, sektörümüze nitelikli insan kaynağı kazandırmayı da önemsiyoruz. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyor, İTÜ yönetimi ve akademisyenlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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