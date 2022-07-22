İfade alma yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Baroların girişimleriyle, "Yakalama, Gözaltına alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde alınan ifadelerde, avukat beyanlarına da ifade tutanağında yer verilmesine ilişkin başvurunun kabulüne ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Tavsiye kararına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 İl Emniyet Müdürlüğü’ne 13 Haziran 2022 tarihinde bir yazı göndererek, kararın tam aksine, işlem tesis edilerek ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması talimatını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kamu Denetçiliği Kurumu kararını yok sayan, yetkisinde olmayan hususlarda, temel hak ve özgürlükler ve savunma hakkını kısıtlayıcı genelgesine ilişkin Türkiye Barolar Birliği'nce yapılan girişimler neticesinde 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde ilgili yönetmeliğin 'd' bendi “Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz. Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. (Değişik cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir. (Ek cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” şeklinde değiştirildi.