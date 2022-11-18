Son Dakika

'Ideathon Fikir Yarışması' için başvurular başladı

GÜNDEM 18.11.2022, 18:06
'Ideathon Fikir Yarışması' için başvurular başladı

Kuveyt Türk’ün üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nda yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı. 50 bin TL ödüllü yarışmaya son başvuru 8 Aralık.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor.

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk’ün üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nda yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı.

Yeni dönemde, “Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz?” sorusuna yenilikçi ve özgün fikirlerinin aranacağı yarışma için öğrenciler, 8 Aralık 2022 Perşembe gününe kadar Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden başvuruda bulunabilecek.

BİRİNCİYE 25 BİN TL ÖDÜL

Kuveyt Türk, başvurular tamamlandıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihine kadar ön değerlendirme yapacak.

14 Aralık tarihinde finalistler açıklanacak. Ardından finalistler mentorlerle tanışacak ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi alacak. Mentorlerle birlikte hareket edecek olan yarışmacılar finalin yapılacağı 24 Aralık Perşembe gününe kadar fikirlerini ve çözüm önerilerini projelendirecek ve jüri üyelerine sunacak.

Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL nakit ödül takdim edilecek. Kuveyt Türk Ideathon’da, finale kalan ilk 10 takımın her bir üyesi, talep etmesi durumunda mülakat simülasyonu ve değerlendirmesine girebilecek. Ayrıca finalistleri sürpriz hediyeler bekliyor.

Kuveyt Türk Ideathon’a, sınıf ayrımı olmaksızın tüm ön lisans ve lisans öğrencileri https://fikrinn.kuveytturk.com.tr adresinden yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Boluspor 12 22
4. Samsunspor 13 23
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4