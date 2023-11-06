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İcralık araçlar 2. eli etkilemez!

GÜNDEM 06.11.2023, 12:47
İcralık araçlar 2. eli etkilemez!

Son günlerde gündeme gelen 'icralık ikinci el araçların ihalesi' konusuyla ilgili olarak öngörülerde bulunan sektör temsilcileri, icradan gelen ihale araçlarının
ikinci eli etkilemesini beklemiyor.İSTANBUL (İGFA) - Yakın zamanda basında yer alan “icralık ikinci el araçların ihalesi” konusunun, pazara olabilecek etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok hususun belirsiz olduğunu aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 700 bin adetlik araç sayısının asılsız olduğuna dikkat çekti.

İkinci el araç fiyatlarının son 2 ayda düşüş trendinde olduğunu ve son haftalarda stabil seyrettiğiniifade eden Karakaş, ihale araçları ile ilgili öngörü ve değerlendirmelerini paylaştı.

Karakaş “Uzun yıllardan bu yana bu tür ihaleler düzenli olarak yapılıyor. Ancak bu ihalelere katılmış olanlar çok iyi bilirler ki araçlara önden ekspertiz yaptırma şansınız olmadığı gibi araçların kapısını, kaputunu açma şansınız dahi yok. Kilometresini dahi bilmiyorsunuz. Tabiri caizse kapalı kutu; satın alacağınız aracın motor, mekanik durumu hakkında bilgi alamıyorsunuz. En önemlisi belirli bir finansman modeli de sunulmuyor.Sadece nakdi gücü olan satın alabiliyor ve belirli bir teminatın ödenmesi gerekiyor.Araçta bir sorun çıktığı durumdaiade şansınız da bulunmuyor" dedi.

İHALEYE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI ORTALAMA 25 BİN ADET

Diğer yandan otoparklarda bekleyen hacizli araçların önemli bir bölümünün yıllardır beklediğini ve çoğunluğunun 15 yaş üzerinde olduğunu aktaran Karakaş “Oranladığımızda 5 yaşına kadar olan araç sayısının yüzde 5’i geçmeyeceğini düşünüyoruz. Bu araçlar kullanılabilir durumda olacaktır, ancak kaza geçmişi hakkında bir bilgi yok. Alacağınız araç geçmişte ağır bir kazaya karışmış mı, hava yastığı açmış mı, şasisinde işlem var mı? Bu bilgiler paylaşılmıyor. Vadeli satış, iade, detaylı ekspertizgibi imkanlar sunulmayacağı için bu araçların ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaratmayacağını öngörüyoruz. Zira ihaleye çıkacak araç sayısı maksimum 25 bin adet olur veyaklaşık 1 milyon aracın satışta olduğu bir pazarda, en az 6 aylık onarım sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda piyasaya etkisinin çok zayıf olacağını anlayabiliriz. Fiyatlardaki düşüşü sağlayacak yegane unsur her zaman söylediğimiz gibi enflasyon, kur ve faiz üçgenidir ve yine her zaman söylediğimiz gibi tüketiciler nezdinde fiyatlar bugün pahalı izlenimi verse de enflasyonist ortamda yarın için ucuz kalacaktır. Stokçuluk ve fahiş fiyat problemleri ise Ticaret Bakanlığımızın aldığı kararlarla büyük oranda geride kalmıştır.Tüketiciler ve biz sektör paydaşları bu durumu memnuniyetle karşılıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

KİMLİK GİZLEYEREK İLAN AÇMA DÖNEMİ BİTTİ

Öte yandan 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yeni bir döneme girildiğini de hatırlatan Karakaş, “Bakanlığın aldığı kararla birlikte artık ilan platformlarında sahte veya manipülatif, piyasa fazlası ilanlar ortadan kalkıyor. Bu kararla birlikte sektördeki istikrar artacak, vergi ödemeden kar elde etmeye çalışanlar sektörden menedilecektir. Ancak cezaların düşük kaldığını, daha caydırıcı olacak rakamlara yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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