İcra ve iflas satışlarında parasal limitlere güncelleme

Adalet Bakanlığı, icra ve iflas süreçlerine yönelik önemli bir değişikliği içeren kararı Resmî Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen parasal limitler, 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellendi.

Bu güncelleme ile birlikte gazete veya internet üzerinden yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedeli belirleme süreci de yeniden şekillendi.

Yapılan değişiklik, icra ve iflas süreçlerinin ekonomik dinamiklere uyum sağlamasını amaçlandı.

Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler şöyle: