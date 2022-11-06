İçişleri Sonbahar-Kış'ta 10. Operasyonu Van'da başlattı

İçişleri Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Mustafa BOZKURT” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personel ile 40 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.