İçişleri, Şanlıurfa'nın da kökünü kuruttu!

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 61 adrese yapılan aramada 86 şüpheli şahıs yakaladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan habere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak planlı Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında; 2 ay süren çalışmalarda Uyuşturucu Madde Kullanmak TCK-191 suçundan işlem yapılan 47 şüpheli şahıstan; 8 paket halinde toplam 150,04 gr esrar, 22 paket halinde toplam 57,95 gr eroin, 26 paket halinde toplam 36,97 gr metamfetamin , 1 adet ecstasy hap, 14 adet lyrica hap, 10 tam 4 yarım adet captagon hap ele geçirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/-kLQ4up3OU0

İl merkezinde 408 Personelin 104 ekip otosu ile 1 helikopter ile hava desteği ve 3 Narkotik Dedektör Köpeğinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda, 108 şüphelinin Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK-Madde 188) ve Uyuşturucu Madde Kullanmak (TCK-Madde 191) suçuna karışan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde başta olmak üzere diğer suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 61 adrese arama kararı alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda; 37.600 kg skunk, 9.063 kg esrar, 138 gram eroin, 3.495 kg metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 Kök hin keneviri, 517 adet captagon, 36 adet sentetik ecza, 24 adet ecstasy, 2 adet Hassas Terazi, 4 adet Ruhsatsız Pompalı Av Tüfeği, 8 adet Ruhsatsız Tabanca ve 62 adet Fişek ele geçirilirken, toplamda 86 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.