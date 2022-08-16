İçişleri'nin Van 'Abluka'sında 2 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanlığı, Van'da süren Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında 1'i turuncu, 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan Eren Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa Yıldız 2022-217 operasyonu kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 16 Ağustos tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlendiği kaydedildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu Kategoride yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildiği bildirildi.

Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,

10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı ve 2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir olduğu, terör arananlarda 'gri' kategoride yer aldığı tespit edildi.