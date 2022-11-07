İçişleri'nin Sonbahar-Kış'ta 11. operasyonu Şırnak'ta başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları kapsamında 11'inci operasyonu Şırnak'ta başlattığını duyurdu.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 11 adet sığınak ve 10 adet mağara içerisinde; 7 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet şırınga düzenekli EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 3 adet havan mühimmatı, 38 adet tüp, 160 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 20 adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi, 15 adet fünye, 55 adet EYP yapımında kullanılan pil, 19 adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 30 kg EYP yapımında kullanılan gübre, 3 adet güneş paneli, 25 kg çeşitli gıda malzemesi, 2 adet akü ile birlikte muhtelif miktarda gıda va yaşam malzemesi ele geçirildi.
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|18
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|15
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|5
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|1. Arsenal
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|34
|2. M.City
|13
|32
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|27
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|14
|26
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|21
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|19
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|14
|16
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|16. Everton
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|12
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|34
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|32
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|24
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