İçişleri'nin Sonbahar-Kış 'Abluka'sında teröristlerin inleri temizleniyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün mühimmat depolarının tek tek imha edildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele etmek ve kış üslenme bölgelerini tespit etmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Operasyonlarda örgütün sığınak/barınak/depoları imha edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 8 Kasım'da Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında çok sayıda yaşam malzemelerinin yanı sıra malzemelerin ele geçirildiği duyuruldu.

Ele geçirilen malzemeler arasında; 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 115 adet muhtelip çapta fişek, 1 adet dürbün, 3 kilogram patlayıcı madde, 28 metre elektrik kablosu ile muhtelelif çivi ve demir parçası, 4 adet av tüfeği, 2 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 2 adet telsiz, 6 adet EYP düzeneği, 10 kg. amonyumnitrat, 4 adet EYP devre kartı,

- 1 adet silah üstü dürbün, 233 adet muhtelif çaplarda fişek, 150 metre kablo, 2 adet el bombası, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 60 adet mühimmat, 268 kg. toz esrar, 750 litre asit anhidrit (eroin maddesi yapımında kullanılan sıvı ham madde) ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.