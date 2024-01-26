İçişleri'nin Sibergöz'ünden 'nitelikli' 28 gözaltı!

İnternet üzerinden 9 ilde sanal ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-18” operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “Sibergöz-18” operasyonları düzenlendi.

28 şüphelinin, Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, “Araç Kiralama Bedeli” adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra, kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750752891059482809

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.