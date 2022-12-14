İçişleri'nden 'Zincir-2' Operasyonu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı KOM Başkanlığı'nca geçen yıl Aralık ayında Kaçak Alkollü İçkiye Yönelik düzenlenen ve devam eden 'ZİNCİR-2' operasyonunda, 8 ilde 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 590 adreste gözaltı kararı bulunan 217 şüpheliden 176'sı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik aralıksız, etkin ve başarılı birçok operasyon gerçekleştirildiği duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan bakanlık, 05 Kasım 2021 tarihinde “ALKOL”, 15 Aralık 2021 tarihinde “ZEHİR”, 20 Aralık 2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere bin 917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapıldığı ve bu operasyonlarda; 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğinin altı çizildi.

Bakanlık, 2022 yılı içerisinde ise başta “ZİNCİR” kod isimli operasyon olmak üzere bin 880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapıldığı ve bu operasyonlarda; 1 milyon 353 bin 586 litre, 314 bin 54 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiği, 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildiği kaydedildi.

217 ŞÜPHELİDEN 176'SI YAKALANDI

Suç faaliyetlerinin sonlandırılması, ürettikleri ve sattıkları yasa dışı ürünlere el konulması amacıyla “ZİNCİR-2” kod isimli operasyonun devam ettiğini duyuran İçişleri Bakanlığı yazılı açıklamada, "Operasyonda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde; yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapılacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındı. Toplum sağlını tehdit eden, ciddi sağlık sorunlarına yol açarak ölümlere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.