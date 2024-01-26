İçişleri'nden zehir tacirlerine geçit yok!

İstanbul’da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar'da gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-47” Operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalanırken, şahıslardan 43'ü tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bir süredir zehir tacirlerine yönelik uyguladığı "Narkogüç" operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

İstanbul'da Bağcılar merkezli yapılan "Narkogüç-47" operasyonunun ayrıntılarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak satıcısı (torbacı) tabir edilen şahıslardan gözaltına alınan 49 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada da 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirirken, ticaretini yaptığı tespit edilen 1'i i yabancı uyruklu 2 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Türkiye'de zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, gençlerin zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750869679805968427