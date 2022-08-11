İçişleri'nden yeni genelge... Yurt, pansiyon ve apartlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan üniversite öğrencilerinin barınma imkanları için genelge gönderildi. Genelgede, fahiş fiyata müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 İl Valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda valiliklere 'Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri' genelgesi gönderildi.

Genelgede barınma imkanlarının artırılması, yurt, pansiyon ve apartlarda fahiş fiyata müsaade edilmemesi, yerleşkelerde illegal yapılarla etkin mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılması yer aldı.

Artan öğrenci sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı ihtiyaç analizleri yapılacağı kaydedilen genelgdde, barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması ve imkânlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda; boş durumdaki lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

YURT, PANSİYON VE APARTLARDA FAHİŞ FİYATA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Öte yandan eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen genelgede, "Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak yer konularında yardımcı olunacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve ulaşım gibi) iletebileceği irtibat bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ulaşımının sağlanması amacıyla özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu taşıma vb. araç sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel ya da olası sorunların çözümü için ilgili birimlerle iş birliği sağlanacak" ifadeleri yer aldı.

Genelge kapsamında, başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunarak suç unsuru teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. yerlere yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacağının belirtildiği genelge uyarınca ayrıca şüpheli şahıs, araç, paket/poşet/pankartlara duyarlı olunarak gerekli denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.