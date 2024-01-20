İçişleri'nden umut tacirlerine 'Kalkan'!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana’da gerçekleştirilen 'Kalkan - 8' operasyonunda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa ve Adana’da yapılan çalışmaların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla 18 ayrı adrese 'Kalkan - 8' operasyonunun ayrıntılarına yer veren Bakan Yerlikaya, operasyonda 37 göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alındığı ve aramalarda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1748571293924958569