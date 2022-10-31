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İçişleri'nden ülke genelindeki asayiş uygulamasında 55 gözaltı

GÜNDEM 31.10.2022, 14:00
İçişleri'nden ülke genelindeki asayiş uygulamasında 55 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim 2022 tarihinde ülke genelinde 50 bin 147 personel ve 169 dedektör köpeği ile 12 bin 128 noktada gerçekleştirilen Genel Asayiş (Yasa Dışı Bahis, Kumar ve Tombala) ve Terör Ağırlıklı Huzur uygulamasında 421 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar, tombala ve huzur uygulamalarında, 55 kişi gözaltına alındığı, 24 kayıp kişi bulunduğu ve 421 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları birimleri, 28 Ekim'de sorumluluk bölgelerinde başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Genel Asayiş (Yasa dışı bahis, kumar ve tombala) ile Terör Ağırlıklı Huzur-(2022)" uygulaması yapıldığı belirtildi.

12 bin 128 noktada yapılan denetimlerde 50 bin 147 personel yer aldı, 169 dedektör köpek kullanılırken, 5 bin 442 metruk bina, 34 bin 377 umuma açık yer, 362 terminal, gar ve istasyon, 190 marina ve barınak olmak üzere 40 bin 371 yer kontrol edildiği kaydedildi.

Uygulama kapsamında; 3 adet tombala makinesi, 6 adet kumar makinesi, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 775 adet mermi ve 12 kesici-delici alet ele geçirildi. Ayrıca 3.000 gr. kaçak tütün, 54.350 adet makaron, 710 paket kaçak sigara, 805 litre kaçak alkol, 197 tarihi eser ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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