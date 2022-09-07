İçişleri'nden ülke genelinde yasadışı bahis ve kumar uygulaması

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis uygulaması gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre yasadışı Bahis uygulamasında; 1 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 20 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldığı, 69 şahıs hakkında ise yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldığı ve 46 bin 265 lira para cezası uygulandı.

Uygulamalarda 14 şahıs gözaltına alınırken, 264 aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 515 işyeri ile deniz araçları ve 412 dernekten 38 şahıs gözaltına alındı. 317 aranan şahıs yakalanırken,

96 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 473 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Bu arada 67 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 3 adet bilgisayar, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 61 adet mermi, 8 adet kumar/oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, muhtelif miktarsa uyuşturucu madde, 2 bin 395 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.