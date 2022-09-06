İçişleri'nden teröre 'Eren' darbesi!

İçişleri Bakanlığı, sürdürdüğü Eren operasyonları kapsamında PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Abluka Operasyonları başlatmıştı.

Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ile Güvenlik Korucularının görev aldığı EREN operasyonları kapmsamında bu yıl; 82 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 720 mağara ve sığınakta 144 adet mayın/EYP, 275 adet uzun namlulu silah, 548 adet el bombası, 62 bin 141 adet mühimmat ile 5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Bu arada Tendürek Dağı da Eren operasyonlarıyla terörden tamamen temizlendi.

Çalışmalar kapsamında 1’i ana kamp alanı olmak üzere toplam 4 sığınak ve mağarada; 9 adet mayın/EYP, 26 adet uzun namlulu silah, 21 adet el bombası, 3 bin 231 adet mühimmat, 20 kg patlayıcı madde, 126 adet fünye, 74 adet tüp, 3 adet telsiz ve 632 kg gıda maddesi ele geçirildi.

Bakanlık, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edeceğini duyurdu