İçişleri'nden Sonbahar-Kış'ta 13. operasyon Tunceli'ye

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli’de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yapılan operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma arama kurtarma, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 881 personel görev aldı.

Ovacık kırsalında 23 farklı noktada tespit edilen 2 mağara ve 5 sığınak içerisinde PKK terör örgütünün sözde hastanesi de ele geçirildi.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK terör örgütünün 1’i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel döküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzemelere ilişkin liste yayımlandı.

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirilenler şöyle:

9 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 adet roketatar mühimmatı, 18 adet Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet EYP yapımında kullanılan telsiz, 12 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet dürbün, 45 adet ameliyat malzemesi, 11 adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektör, 200 adet neşter, 12 adet ameliyat makası, 4 adet şırınga, 90 adet sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi 400 metre uzunluğunda branda