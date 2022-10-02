İçişleri'nden Sonbahar-Kış 'Abluka'sı!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonları'nda 'Sonbahar Kış' Operasyonunun ilkini Şırnak’ta başlattı. Bakanlık, Şehit J. Tğm. İsmail Can Akdeniz adı verilen ilk operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda malzemelere el konulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 15 Nisan 2022 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile sona erdi.

2022 İlkbahar-Yaz dönemi Eren Abluka Operasyonlarının ardından, 1 Ekim 2022 itibariyle 2022-2023 yılı Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları başlatıldığını duyuran Bakanlık,

serinin ilkini Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesinde “Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz (Şırnak/Kaval Dağı-Bestler Dereler) Operasyonu" olarak planlandığını açıkladı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan bin 600 personel, 125 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

İstihbarata dayalı J-SİHA destekli yapılan operasyonun ilk gününde; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinden 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet El Bombası, 4 adet M16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 117 adet M16 Piyade Tüfeği Mühimmatı, 60 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 2 adet sırt çantası, termal kıyafet, keskin nişancı elbisesi ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede yapılan arazi arama/tarama faaliyetinde BTÖ mensuplarına ait bulunan bir sığınak içerisinde 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Bixi Makineli Tüfek, 1 adet M24 Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet sinyal dedektörü, 10 metre kablo, 1 adet sırt çantası, 1 adet battaniye, 305 kg. gıda maddesi, 20 kg. temizlik maddesi bulundu.

Operasyonun diğer sektörlerinde 7 adet sığınık, 7 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı), 3 adet El Bombası, 20 adet büyük tüp, 220 kg. gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçildi.

İLKBAHAR-YAZ'DA 100'E YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonlarında 75'i ölü olmak üzere toplamda 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara, sığınak, depo imha edildi.

Operasyonlarda özellikle; terör örgütünün sözde lider kadrosu hedef alınmış, 3 YEŞİL, 13 TURUNCU ve 12 GRİ olmak üzere, toplam 28 sözde lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirilirken, yurt içi terörist sayısı tarihinin en düşük sayısına düşürüldü. Ayrıca, terör örgütüne ait 490 mağara/sığınak/depo imha edilirken tonlarca gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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