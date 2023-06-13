İçişleri'nden 'Paravan' Operasyonu: 237 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik 47 ilde düzenlediği 'Paravan' adlı operasyonda 490 hedef şahıstan 237'sini gözaltına aldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ve KOM Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalarla ilgili operasyon düzenledi.

Mali Suç Örgütlerine yönelik 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' adlı operasyonun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1668516129831092227

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği)suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde sabah saatlerinde düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 237 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını ve şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, Ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

Paravan Operasyonu'nun tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerinin altı çizildi.