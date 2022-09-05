İçişleri'nden 'Pakistan' genelgesi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan Pakistan'a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderdi.ANKARA (İGFA) - Sel dolayısıyla bini aşkın insanın hayatını kaybettiği, 1,1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor.

AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 Valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Hatırlanacağı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte, Pakistan'da yaşanan sel afetinden etkilenen Sindh Eyaletine bağlı Badin şehrinde incelemelerde bulunmuşlardı.