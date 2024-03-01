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İçişleri'nden 'Mahzen' operasyonu

GÜNDEM 01.03.2024, 09:35
İçişleri'nden 'Mahzen' operasyonu

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında elebaşılığını Zuhat Altunç’un yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu.

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerinin İstanbul'da 3 cinayet işlediklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, zanlıların Arnavutköy'de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1763444722167595085

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